Almanya'da ihracatçıların beklentisi toparlandı

Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (Ifo) tarafından açıklanan verilere göre Ifo İhracat Beklentileri Endeksi -4,6 puandan 0,4 puana yükseldi. Bir önceki ayın endeksi -5,3 puandan -4,6 puana revize edildi.

Endeks böylece 4 aylık aranın ardından yeniden pozitif bölgeye geçti.

Ifo'nun değerlendirmesinde "Şu anda olumlu ve olumsuz değerlendirmeler aşağı yukarı dengede. Alman ihracat endüstrisi için küçük umut parıltıları ortaya çıkıyor" denildi.

Endeks 2011 yılı Ocak ayında 26,2 ile en yüksek, 2020 yılı Nisan ayında -49,6 ile en düşük seviyesini gördü.

Endeks 1991 yılı Ocak ayından bu yana hesaplanıyor.