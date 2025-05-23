Almanya'da ihracatçıların beklentisi iyileşti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Nisan ayında ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -9,8 puandan revize edilen -9,4 puandan -3,0 puana yükseldi.

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ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "Tarife anlaşmazlığındaki yumuşama ihracatçılar için bir rahatlama oldu. Ancak, ABD ile AB arasında tarifelerin seviyesi konusunda hala temel bir anlaşma olmadığı için dikkatli olunması tavsiye edilir" dedi.

Makine mühendisliğinde ve otomotiv ve elektrik endüstrilerinde ihracat beklentileri önemli ölçüde arttı, şirketler artık ihracatta düşüş beklemiyor. Buna karşılık, şirketlerin çoğunluğu ihracatta düşüş beklemeye devam ettiği için metal işleme endüstrisinde çok az değişiklik oldu. Kimya endüstrisi şu anda ticaret anlaşmazlığının azalmasından faydalanmıyor ve ihracat beklentileri düştü. İçecek üreticileri son zamanlardaki kadar iyimser olmasa da, artan ihracatı tahmin etmeye devam ediyor. Gıda endüstrisi de yurt dışından daha fazla sipariş bekliyor.