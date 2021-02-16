Almanya’da imalat sanayi istihdamı düştü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2020 yılı aralık ayına ilişkin imalat sanayisi istihdamı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede, 50 ve daha fazla çalışanı olan imalat sanayisi şirketlerinin sağladığı istihdam, aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı.

İmalat sanayisi istihdamı, 2020 yılı genelinde ise 2019’a göre yüzde 2,2 azalış kaydetti. İstihdam edilen kişi sayısı da 2020’de 5 milyon 489 bine geriledi.

Destatis açıklamasında, sanayinin toplam istihdamının 2010’de yaşanan mali ve ekonomik kriz nedeniyle bir önceki yıla göre 2,4 gerilediği hatırlatıldı.

Kovid-19'un etkisi çalışma süresi ve ödenen ücretlerde de hissedildi. Açıklamaya göre, imalat sanayisinde toplam çalışılan saat 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,9 düşerek 7,9 milyar saate, ücretler de yüzde 5,1 azalarak 288 milyar avroya geriledi.

İmalat sektörü, Alman ekonomisinin beşte birinden fazlasını oluşturuyor. İhracata bağımlı olan Alman imalat sanayisi, Kovid-19 nedeniyle küresel talepteki düşüşten olumsuz etkilenirken, aralık ayında çalışan sayısı da neredeyse tüm sektörlerde azaldı.

İstihdam en çok yüzde 5,8 ile metal sektöründe azalırken, bu oran otomobil ve makine mühendisliği sektörlerinde sırasıyla yüzde 4,5 ve 3,2 olarak kayıtlara geçti. Kimya sektöründe ise istihdam yüzde 1,6 artış gösterdi.