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01.03.2021 - 13:21 | | AA

Almanya'da imalat sanayi PMI 3 yılın zirvesinde

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), güçlü ihracatla şubatta toparlanmaya devam ederek Ocak 2018’den beri en yüksek seviye olan 60,7 puana ulaştı.

Almanya'da imalat sanayi PMI 3 yılın zirvesinde
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IHS Markit, Almanya'nın şubat ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı. Buna göre, ülkede ocakta 57,1 olan imalat sanayi PMI, şubatta 3,6 puan artarak 60,7 puana yükseldi ve böylece Ocak 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

IHS Markit'in açıklamasında, Almanya'da Asya (özellikle Çin), ABD ve Avrupa'ya ihracatta Aralık 2017'den bu yana en yüksek artışların görüldüğü belirtildi.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman imalat sanayi, ihracat siparişlerinde artan pozitif trendin etkisiyle şubatta güçlü bir büyüme kaydetti.” ifadesini kullandı.

Tedarik sorunları ve imalat girdi maliyetlerindeki artıştan dolayı Almanya’da enflasyon üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı olduğuna işaret eden Smith, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların şirketlerin stoklarını yenilemesini zorlaştırdığını ve bunun da önümüzdeki aylarda üretimi negatif etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Smith, bununla birlikte, Almanya’da rekor sayıda üreticinin gelecek bir yılda üretimde artış beklemesiyle uzun vadeli görünümün olumlu kaldığını kaydetti.

IHS Markit, öncü verilerle şubat imalat PMI verisini 60,6 puan olarak açıklamıştı. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

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