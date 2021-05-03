Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da imalat sanayi PMI açıklandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da imalat sanayi PMI açıklandı
ABONE OL

Almanya'da imalat sanayi PMI açıklandı

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salgında 3. dalgaya rağmen marttaki rekor 66,6 puandan nisanda sadece 66,2 puana geriledi.

03.05.2021 - 17:58 | | AA
Almanya'da imalat sanayi PMI açıklandı

IHS Markit, Almanya'nın mart ayı imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı. Buna göre, ülkede martta güçlü ihracat ile 66,6 puan ile tarihi rekor seviyeye ulaşan imalat sanayi PMI, nisanda salgında 3. dalgaya rağmen sadece 0,4 puan azalarak 66,2 puana geriledi. Bu da PMI anketinin yapılmaya başlandığı 1996'dan bu yana en yüksek ikinci rakam olarak kayıtlara geçti.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya'da ihracat siparişlerin güçlü kaldığını belirterek, “Arzda gecikmeler, gelecekte büyüme için hala bir risk oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, Alman ekonomisi, imalat sanayisinin iyi performansına rağmen, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan daha katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması nedeniyle bu yılın birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7'lik küçülme kaydetmişti.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

    GÜNCEL HABERLER

    Son dakika... Kolombiya'da gösterilerde 5 günde 17 kişi öldü!

    Son dakika... Kolombiya'da gösterilerde 5 günde 17 kişi öldü!

    İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti

    İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 256 kişi hayatını kaybetti

    IMF'den Suudi Arabistan hamlesi! Beklentiyi düşürdü

    IMF'den Suudi Arabistan hamlesi! Beklentiyi düşürdü

    Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! e-Devlet üzerinden açıklandı

    Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! e-Devlet üzerinden açıklandı

    Son dakika: Koronada kritik tablo! Bir iyi bir de kötü haber var...

    Son dakika: Koronada kritik tablo! Bir iyi bir de kötü haber var...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! e-Devlet üzerinden açıklandı

    Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor! e-Devlet üzerinden açıklandı

    Sıradaki Haber
    Bildirmeyen faiziyle aldığı parayı geri öder...

    Bildirmeyen faiziyle aldığı parayı geri öder...

    Sıradaki Haber
    Artem Dzyuba Deadpool oldu

    Artem Dzyuba Deadpool oldu

    Sıradaki Haber
    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 3 Mayıs Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor! 3 Mayıs Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye...

    Sıradaki Haber