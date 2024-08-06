Almanya'da imalat sanayi siparişleri arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada, sanayi siparişlerinin Haziran ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre %3,9 arttığı belirtildi. Analistler Mayıs ayında %1,6 düşüşten %1,7 düşüşe revize edilen siparişlerde %0,5 artış öngörüyordu.

Haberin Devamı

Böylece siparişler bu yıl ilk kez artış göstermiş oldu. Üç aylık karşılaştırma, Nisandan Hazirana kadar olan dönemde yeni siparişlerin bir önceki üç aya göre %1,4 daha düşük olduğuna işaret etti.

Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, Hazirandaki yeni siparişler aylık %3,3 artarken, üç aylık dönemde %1,4 daha yüksek geldi.

Yurt içi fabrika siparişlerinde artış %9,1 olurken, yurt dışı siparişler %0,4 arttı. Siparişler takvim etkisinden arındırılmış verilerle Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %11,8 geriledi. Yurt içi siparişlerde aylık bazda %0,5 artış olurken, yurt dışı siparişler %2,8 geriledi.