Almanya'da imalat sanayi siparişleri arttı
Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da imalat sanayi siparişleri piyasa beklentilerinin çok üzerinde artış gösterdi. Ülke sanayi sektöründe uzun süre sonra ilk kez toparlanma işaretleri verdi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yapılan açıklamada, sanayi siparişlerinin Haziran ayında mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle bir önceki aya göre %3,9 arttığı belirtildi. Analistler Mayıs ayında %1,6 düşüşten %1,7 düşüşe revize edilen siparişlerde %0,5 artış öngörüyordu.
Böylece siparişler bu yıl ilk kez artış göstermiş oldu. Üç aylık karşılaştırma, Nisandan Hazirana kadar olan dönemde yeni siparişlerin bir önceki üç aya göre %1,4 daha düşük olduğuna işaret etti.
Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda, Hazirandaki yeni siparişler aylık %3,3 artarken, üç aylık dönemde %1,4 daha yüksek geldi.
Yurt içi fabrika siparişlerinde artış %9,1 olurken, yurt dışı siparişler %0,4 arttı. Siparişler takvim etkisinden arındırılmış verilerle Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre %11,8 geriledi. Yurt içi siparişlerde aylık bazda %0,5 artış olurken, yurt dışı siparişler %2,8 geriledi.