Almanya'da imalat sektörü aktivitesi daraldı

S&P Global imalat PMI eylül ayında, 2020 yılı Haziran ayından bu yana görülen en düşük seviye olan 47,8 puana indi. Ağustos ayında 49,1 olan imalat PMI'ın eylül ayında 48,3'e gerilemesi bekleniyordu.

Yeni siparişler alt endeksi eylül ayında 40,9 puandan 39,10 puana düştü.

S&P Global Ekonomisti Phil Smith yaptığı değerlendirmede "Artan enerji maliyeti halihazırda işletmelerin üretimlerini kısmalarına, alarm zillerinin çalmasına yol açıyor. Eğer talep önümüzdeki aylarda da düşmeye devam eder ise yüksek maliyetlerin fiyatlara yansıtılması çok daha zor hale gelir ve kar marjlarını iyice sıkılaştırır" dedi.