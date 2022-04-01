Almanya'da imalat sektörü aktivitesi yavaşladı

S&P Global imalat PMI mart ayında şubattaki 58,4 puandan son 18 ayın en düşük seviyesi olan 56,9 puana indi.

IHS Markit'ten Phil Smith yaptığı değerlendirmede imalatçıların hem talep hem de arz şokları ile karşı karşıya kaldıklarını, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ham madde temininde aksaklıklar ile bileşen üretimindeki sıkıntıların belirsizliği artırdığını vurguladı.