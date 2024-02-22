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Almanya'da imalat sektörü daraldı

Almanya'nın imalat sektöründeki daralma şubat ayında beklenmedik bir şekilde derinleşirken, hizmet sektörü faaliyeti iyileşti.

22.02.2024 - 12:02 | | Foreks Haber
Almanya'da imalat sektörü daraldı

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da HCOB İmalat PMI, 46,1'lik beklentiye ve ocak ayındaki 45,5'e kıyasla bu ay 42,3'e geriledi. Endeks son dört ayın en düşük seviyesini gördü. 
 
Bu arada hizmetler PMI ocak ayındaki 47,7 seviyesinden şubat ayında 48,2'ye yükseldi. Piyasa beklentisi şubat ayında 48 değerine ulaşılacağı yönündeydi. 
 
HCOB Almanya Bileşik Üretim Endeksi şubat ayında 47,5 beklenen ve 47 olan ocak değerine göre gerileyerek 46,1 olarak gerçekleşti. Gösterge son dört ayın en düşük seviyesine indi. 

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