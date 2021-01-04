Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da imalat sektörü PMI arttı
04.01.2021 - 14:40 | | AA

Almanya'da imalat sektörü PMI arttı

Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkesi Almanya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgasına karşın 34 ayın en yükseğine çıkarak yeni yıla iyimser bir giriş yaptı.

Almanya'da imalat sektörü PMI arttı
ABONE OL

IHS Markit tarafından hazırlanan nihai PMI verisine göre, ülkede kasımda 57,8 olan imalat PMI, aralıkta 0,5 puan artarak 58,3 puana yükseldi. Böylece imalat PMI verisi, Şubat 2018'den beri en yüksek değere ulaştı.

IHS Markit Ekonomisti Phil Smith, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman imalat sektörünün genel olarak aralıkta ivme kazanmaya devam ettiğini, sadece tüketim ürünleri üretiminin yurt içi ve dışındaki yeni kısıtlamalarla zayıflık gösterdiğini belirtti.

Smith, "Bununla birlikte çoğu üretici 2021 için iyimser. Onaylanan Kovid-19 aşılarıyla pek çok üretici, salgının talepte daha az bir engel haline geleceğini ve sermaye harcamalarının artacağını umuyor." ifadelerini kullandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fethi Sekin kimdir, ne zaman şehit oldu?

Fethi Sekin kimdir, ne zaman şehit oldu?

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

İHA'lara zirai ilaçlama izni

İHA'lara zirai ilaçlama izni

Son dakika... Öğretim görevlisi Kayıhan Güven hayatını kaybetti!

Son dakika... Öğretim görevlisi Kayıhan Güven hayatını kaybetti!

Sıradaki Haber