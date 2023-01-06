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Almanya'da imalat sektöründe siparişler düştü

Almanya'da imalat sektöründe siparişler kasım ayında, Temmuz 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

06.01.2023 - 11:06 |
Almanya'da imalat sektöründe siparişler düştü

Kasım ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerle siparişler bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı.

Ekonomistler ise siparişlerin sadece yüzde 0,5-0,6 düşmesini bekliyordu.

Yurt içi siparişler bir önceki aya göre yüzde 1,1 azalırken, yurt dışı siparişlerde düşüş yüzde 8,1 oldu.

Kasım ayında siparişler geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 11 düştü.

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