Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da iş faaliyetleri daraldı
HaberlerUzmanparaAlmanya'da iş faaliyetleri daraldı

Almanya'da iş faaliyetleri daraldı

Almanya'da faaliyetleri Eylül ayında son yedi ayın en keskin daralmasını yaşadı. S&P Global ve Markit anket sonuçları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini öne sürdü.

23.09.2024 - 11:25 | | Foreks Haber
Almanya'da iş faaliyetleri daraldı

S&P Global ve Markit tarafından derlenen anket sonuçlarına göre HCOB Alman bileşik Satınalma Yöneticileri Ön Endeksi, Ağustos ayındaki 48,4'ten Eylül ayında 47,2'ye düştü. Böylece, ekonomistlerin 48,4 tahmininin altında kalındı.

Haberin Devamı

50 seviyesinin altındaki her okuma daralmaya işaret ediyor.

Anket, ikinci çeyrekte %0,1 daralma gösteren Almanya ekonomisinin üçüncü çeyrekte düşüşünü sürdürdüğünü gösteriyor.

HCOB Bankası Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Teknik bir durgunluk var gibi görünüyor" dedi. HCOB, üçüncü çeyrekte %0,2'lik bir daralma öngördü.

Bileşik endeks Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan hizmet ve imalat sektörlerini izliyor.

Hizmet sektörü endeksi, Ağustos ayındaki 51,2'den Eylül ayında 50,6'ya geriledi. Piyasalarda beklenti 51 ile daha küçük bir düşüş yönündeydi.

İmalat sektörü düşüşte kalmaya devam etti ve endeks Ağustos ayındaki 42,4'ten 40,3'e düştü. Böylece 42 seviyesine düşüş bekleyen analistleri şaşırttı.

Haberin Devamı

HBOC ekonomisti, "İmalat sektöründeki düşüş tekrar derinleşti ve erken bir toparlanma umudunu yok etti" dedi.

Anthony Joshua nakavt oldu! Rakibinin iki katından fazlasını kazandı

Anthony Joshua nakavt oldu! Rakibinin iki katından fazlasını kazandı

'İşgücü Uyum Programı ücretini artırmak için çalışma yapıyoruz'

'İşgücü Uyum Programı ücretini artırmak için çalışma yapıyoruz'