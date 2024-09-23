Almanya'da iş faaliyetleri daraldı

S&P Global ve Markit tarafından derlenen anket sonuçlarına göre HCOB Alman bileşik Satınalma Yöneticileri Ön Endeksi, Ağustos ayındaki 48,4'ten Eylül ayında 47,2'ye düştü. Böylece, ekonomistlerin 48,4 tahmininin altında kalındı.

Haberin Devamı

50 seviyesinin altındaki her okuma daralmaya işaret ediyor.

Anket, ikinci çeyrekte %0,1 daralma gösteren Almanya ekonomisinin üçüncü çeyrekte düşüşünü sürdürdüğünü gösteriyor.

HCOB Bankası Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Teknik bir durgunluk var gibi görünüyor" dedi. HCOB, üçüncü çeyrekte %0,2'lik bir daralma öngördü.

Bileşik endeks Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturan hizmet ve imalat sektörlerini izliyor.

Hizmet sektörü endeksi, Ağustos ayındaki 51,2'den Eylül ayında 50,6'ya geriledi. Piyasalarda beklenti 51 ile daha küçük bir düşüş yönündeydi.

İmalat sektörü düşüşte kalmaya devam etti ve endeks Ağustos ayındaki 42,4'ten 40,3'e düştü. Böylece 42 seviyesine düşüş bekleyen analistleri şaşırttı.

Haberin Devamı

HBOC ekonomisti, "İmalat sektöründeki düşüş tekrar derinleşti ve erken bir toparlanma umudunu yok etti" dedi.