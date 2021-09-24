Almanya'da İş Ortamı Güven Endeksi azaldı

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ağustosta 99,6 puan olan Almanya'da sanayi ve ticarete ilişkin İş Ortamı Güven Endeksi, tedarik zincirindeki darboğazların devam etmesinin etkisiyle bu ay 98,8 puana geriledi. 3 aydır art arda düşüş kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi 98,9 puana inmesi yönündeydi.

Söz konusu dönemde Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi 97,8'den 97,3 puana ve Mevcut Durum Endeksi de 101,4'ten 100,4 puana geriledi.

Ifo'nun anketine göre, görünümde, hizmet sektöründe iyileşme, imalat sektöründe ise şirketlerin mevcut durum değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerinde kötüleşme görüldü.

"İmalatta darboğaz durgunluğu yaşanıyor"

Ifo Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisindeki duyarlılığın yeniden gerilediğini belirterek, "İş Ortamı Güven Endeksi, 99,6 puandan 98,8 puana indi. Bu aylık art arda 3'üncü düşüş. Şirketler, mevcut durumdan daha az memnundu. Ayrıca, şirketler gelecek aylar hakkında daha şüpheci kalıyor. İmalatta ham madde ve ara ürün tedarikindeki sorunlar Alman ekonomisini frenliyor. İmalatta darboğaz durgunluğu yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

ING Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de "Seçimlerden 2 gün önce Almanya'nın öncü göstergesi (Ifo İş Ortamı Güven Endeksi), ekonomide daha fazla ivme kaybına işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ekonomisinde daha fazla ivme kaybını "tedarik zinciri sürtünmelerine" bağlayan Brzeski, Delta varyantının değişkenliği, seçimler öncesindeki siyasi ve politik belirsizliğin de ekonomide sıkıntı oluşturabileceğini kaydetti.

Brzeski, "Tedarik zincirindeki sürtünmelerin ne zaman sona ereceğini tahmin etmek zor. Aslında, tüm aksaklıkların çözülmesi ve tedarik zincirlerinin normale dönmesi önümüzdeki yaza kadar sürebilir." ifadelerini kullandı.

Almanya'da ekonomi, salgının neden olduğu sağlık ve ekonomik kriz sonucu 2020'de yüzde 4,9 küçülerek 10 yıldır süren büyümesini sekteye uğratmıştı.

Ekonomi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), bu yıl Alman ekonomisinin yüzde 2,2 büyümesini bekliyor.