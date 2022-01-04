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Almanya'da işsizlik azalmaya devam ediyor

Almanya'da işsiz sayısı aralık ayında da azalmaya devam etti.

04.01.2022 - 12:54 |
Almanya'da işsizlik azalmaya devam ediyor

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde iş gücü piyasasının Covid-19 ile mücadele tedbirlerine rağmen dayanıklı olmayı sürdürdüğüne işaret eden verilere göre işsiz sayısı aralık ayında 23 bin azaldı. Beklenti ise aralık ayında işsizliğin 15 bin azalacağı yönündeydi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle işsiz sayısı aralık ayı sonunda 2 milyon 405 bin olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı Mart 2020'den bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde 5,2'ye indi.

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