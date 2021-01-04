Almanya'da istihdamda yükseliş sona erdi

Almanya istatistik ofisi Destatis'in verilerine göre, koronavirüs salgınının vurduğu ekonomide istihdam 2020 yılında yüzde 1,1 azalarak 44,8 milyona indi.

İstihdam 2008-2009 global finansal krizinde bile artmaya devam etmişti.

Destatis açıklamasında, koronavirüs salgınının etkileri bir tarafa bırakıldığında da Almanya'da işgücü potansiyelinin demografik faktörler nedeniyle azalmakta olduğunu vurguladı.

Yabancı işgücü göçünün azaldığını belirten Destatis, bunun yurt içi nüfusun işgücüne daha yüksek katılımları ile telafi edilmeye çalışıldığını vurguladı.