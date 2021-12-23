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Almanya'da ithal fiyatlar sert yükseldi

Almanya'da ithal fiyatlar kasım ayında, Ekim 1974'ten bu yana görülen en yüksek artışı kaydetti.

23.12.2021 - 11:17 |
Almanya'da ithal fiyatlar sert yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre kasım ayında enerji ithalatında fiyat, 2020 yılının aynı ayına göre yüzde 159,5 arttı. Bu alanda en yüksek artış yüzde 270,9 ile doğal gaz fiyatlarında ve yüzde 100,4 ile petrol fiyatlarında gerçekleşti.

Ham petrol ve mineral yağlar dışarıda bırakıldığında kasım ayında ithal fiyatlar yıllık yüzde 20,8 yükseldi.

Kasım ayında ihracat fiyatlarında geçen yılın aynı dönemine göre artış ise yüzde 9,9 oldu.

İthal fiyatlar kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3 artarken, ihracat fiyatları ise yüzde 0,8 yükseldi.

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