Almanya'da konut fiyatları arttı

Almanya'da konut fiyatları artışı beş çeyrek dönem üst üste yıllık bazda yüzde 10 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.

Almanya İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre konut fiyatları 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 arttı. Böylece konut fiyat endeksi değişim oranı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre beşinci kez üst üste yüzde 10'u aştı.

Konut fiyatları bir önceki döneme göre ise yüzde 2,5 yukarı geldi.