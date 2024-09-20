Almanya'da konut fiyatları arttı
Almanya'da konut fiyatları 2024 yılının ikinci çeyrek döneminde, 2022 yılının ikinci çeyrek döneminden bu yana ilk kez dönemsel olarak artış gösterdi.
20.09.2024 - 09:40 | | Foreks Haber
Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, konut fiyatları ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre %1,3 artış gösterdi. Böylece iki yılın ardından ilk kez dönemsel bazda artış yaşandı.
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Fiyatlarda yılın ilk çeyreğinde dönemsel olarak %1,1 düşüş yaşanmıştı. Aynı dönemde yıllık bazda düşüş %2,6 oldu ve bir önceki dönemde görülen %5,7 düşüşün ardından bir miktar toparlandı.