Almanya'da konut fiyatları arttı

Almanya İstatistik Bürosu (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, konut fiyatları ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre %1,3 artış gösterdi. Böylece iki yılın ardından ilk kez dönemsel bazda artış yaşandı.

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Fiyatlarda yılın ilk çeyreğinde dönemsel olarak %1,1 düşüş yaşanmıştı. Aynı dönemde yıllık bazda düşüş %2,6 oldu ve bir önceki dönemde görülen %5,7 düşüşün ardından bir miktar toparlandı.