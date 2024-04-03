Almanya'da otomotiv sektörü toparlandı

Ifo İşletme Anketi sonuçlarına göre gösterge şubat ayındaki -9,9 puandan -5,8 puana yükseldi.

Haberin Devamı

iIfo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, "Alman otomotiv endüstrisi nihayet 2023'ün ikinci yarısındaki ekonomik düşük seviyesinden çıkmış gibi görünüyor ve geleceğe daha güvenle bakıyor" dedi.

Önümüzdeki altı aya ilişkin iş dünyası beklentileri önemli ölçüde daha az kötümser oldu ve gösterge şubattaki -29,5 puandan martta -18,7 puana yükseldi.

İhracat görünümü özellikle olumlu geldi. Gösterge neredeyse bir yıldır ilk kez pozitif çift haneli dengeyi gösterdi. Bunun bir nedeninin de Alman otomotiv sektörünün en önemli iki satış pazarı olan ABD ve Çin'deki olumlu gelişme olarak gösterildi.

Temel ara ürünlerin tedarikinde de umut ışığı olduğu belirtilerek, yalnızca birkaç şirketin tedarik zincirlerinde sorun olduğu bildirildi.

Haberin Devamı

Wölfl, "Alman otomotiv endüstrisinin pandemiden bu yana tedarik zincirlerini daha dayanıklı hale getirmek için gösterdiği çabalar meyvesini veriyor" dedi.