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UzmanparaAlmanya'da otomotiv sektörü görünümü kötüleşti
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Almanya'da otomotiv sektörü görünümü kötüleşti

Almanya'nın otomotiv endüstrisinde görünüm Mayıs ayında da olumsuz seyir izledi.

03.06.2025 - 09:11 | | Foreks Haber
Almanya'da otomotiv sektörü görünümü kötüleşti

Ifo'dan yapılan açıklamaya göre İş İklimi Endeksi, Nisan ayındaki -30,7 puandan Mayıs ayında -31,8 puana geriledi.

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Ifo endüstri uzmanı Anita Wölfl, "ABD tarifeleriyle ilgili karışıklık, Almanya'daki otomotiv endüstrisi için sorunlara yol açıyor" dedi.

Şirketler Nisan ayında olduğu gibi mevcut iş durumlarını biraz daha iyi olarak değerlendirdiler, ancak yine de bu çok düşük bir seviyede kaldı. Gösterge Mayıs ayında bir önceki ayki -36,1 puandan -35,3 puana yükseldi.

Öte yandan, iş beklentileri Nisan ayındaki -25,2 puandan Mayıs ayında -28,3 puana düştü.

ABD Başkanı’nın istikrarsız tarife politikası, sektörün ihracat beklentileri üzerinde gözle görülür bir etki yaratmaya devam ediyor. Endeks Mayıs ayında önemli ölçüde iyileşerek -0,8 puana çıksa da, negatif bölgede kalmaya devam etti.

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