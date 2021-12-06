Almanya'da sanayi siparişleri geriledi

Ekim ayında Alman sanayi mallarına talep, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 düştü. Eylül ayında siparişler yüzde 1,8 artmıştı.

Analistler, ekim ayında siparişlerin sadece yüzde 0,5 düşmesini bekliyorlardı. Uçak gibi büyük endüstriyel mallar dışarıda bırakılsa da ekim ayında siparişler yüzde 1,8 düşüş gösterdi.

Ara malı siparişlerinde düşüş yüzde 2,7 olurken, sermaye mallarında siparişler yüzde 10,7 azaldı.

Ekim ayında yurt dışı siparişler bir önceki aya göre yüzde 13,1 azalırken, yurt içi siparişler ise yüzde 3,4 yükseldi.