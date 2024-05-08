Almanya'da sanayi üretimi düşüş gösterdi

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,4 aşağı geldi. Piyasalarda beklenti düşüşün yüzde 0,7 olacağı yönündeydi.

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Daha az dalgalı olan üç aylık karşılaştırmalı veriler, üretimin 2024 Ocak ile Mart arasındaki dönemde önceki üç aya göre yüzde 1,0 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminde yüzde 3,3 düşüş görüldü. Şubat ayı rakamları aylık bazda yüzde 2,1 artıştan yüzde 1,7 artışa, yıllık bazda yüzde 4,9 düşüşten yüzde 5,3 düşüşe revize edildi.

İmalat sanayi üretiminin yüzde 0,4 azaldığı ayda, inşaat üretiminde yüzde 1,0 artış yaşandı. Buna karşılık, enerji üretim sektöründe aylık bazda değişiklik yaşanmadı.