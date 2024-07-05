Almanya'da sanayi üretimi geriledi

Mart-Mayıs 2024 döneminde üretim önceki üç ayla aynı seviyede (%0,0) kaldı. Nisan 2024'te üretim, ön sonuçların revize edilmesinin ardından Mart 2024'e göre %0,1 oranında arttı.

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Geçen yılın aynı ayı olan Mayıs 2023 ile karşılaştırıldığında, Mayıs 2024'te üretim takvim etkilerinden arındırılmış olarak %6,7 daha düşük kaldı.

Mayıs ayında sermaye malları üretimi %4,0, ara malları üretimi %2,7 ve tüketim malları üretimi %0,2 azaldı. Sanayi dışında, enerji üretimi Mayıs 2024'te %2,6 oranında arttı. İnşaat üretimi bir önceki aya göre %3,3 azaldı.