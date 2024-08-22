Almanya'da şirket faaliyetlerinde daralma sürdü

S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) ağustos ayı öncü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verileri açıklandı.

Haberin Devamı

Verilere göre, Almanya'da temmuzda 49,1 puan olan bileşik PMI ağustosta 48,5 puana geriledi. Böylece 50 puanın altında kalan Almanya PMI verisi, şirket faaliyetlerinde temmuzda yaşanan daralmanın devam ettiğini ortaya koydu.

Temmuz ayında 52,5 puan olan hizmet sektörü PMI ağustosta 51,4'e indi. İmalat sanayi PMI ise temmuzda 43,2'den ağustosta 42,1'e düştü.

Veriler, Almanya'nın özel sektör ekonomisinin imalat sektöründeki kötüleşen performansın etkisiyle iki aydır daralma sürecine yöneldiğini ortaya koydu.

Öte yandan, imalat ve hizmet sektörleri, ülke ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

HCOB Başekonomisti Cyrus de la Rubia, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu rakamlar tam bir karmaşa. Almanya'nın imalat sektöründeki durgunluk ağustos ayında derinleşti ve görünürde bir toparlanma yok.” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Euro Bölgesi'nde ise temmuzda 50,2 puan olan bileşik PMI ağustosta 51,2 puana çıktı.

Temmuz ayında 51,9 puan seviyesinde olan hizmet sektörü PMI ağustosta 53,3'e düştü. İmalat sanayi PMI ise 45,8 puandan 45,6 puana geriledi.

İngiltere'de ise temmuzda 52,8 puan olan bileşik PMI ağustosta 53,4 puana çıktı. İlgili ayda 52,5 puan seviyesinde olan hizmet sektörü PMI ağustosta 53,3'e yükseldi. İmalat sanayi PMI ise 52,1 puandan 52,5 puana tırmandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken altı daralmayı gösteriyor.