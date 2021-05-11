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Almanya'da şirket iflasları şubatta azaldı

Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya'da iflas eden şirket sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklanan birçok ekonomik sıkıntıya rağmen şubatta 2020'in aynı ayına göre yüzde 21,8 azalarak 1195 oldu.

11.05.2021 - 12:38 | | AA
Almanya'da şirket iflasları şubatta azaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede şubatta 1195 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 21,8 azaldı.

Söz konusu dönemde iflaslardan en çok inşaat sektörü etkilendi. 194 iflas başvurusu olan inşaatı, 191 iflas başvurusuyla perakende sektörü, 117 başvuruyla da konaklama sektörü izledi.

Kurumsal iflaslar dışında 7 bin 776 borçlu da şubatta iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 61,2 arttı.

Bu arada, Almanya'da şirketlerin Kovid-19 salgınından kaynaklanan birçok ekonomik sıkıntısının iflas istatistiklerine yansımadığı belirtilen Destatis açıklamasında, bunun bir sebebinin iflas kanununda yapılan erteleme olduğunu bildirdi.

Alman hükümeti, Kovid-19 salgını nedeniyle "bir yükümlülüğü yerine getirmedikten sonraki 3 hafta içinde şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan" kanunu 2020'nin sonuna kadar askıya almıştı.

Söz konusu kanunun bu yıl tekrar uygulanmaya başlanmasının, şirket iflaslarında Şubat 2021'in verilerine yansımadığını belirten Destatis, kamu yardımı almış olan şirketler için kanunun 1 Mayıs 2021’e kadar askıda olduğunu hatırlattı.

Destatis, Nisan 2021’de öncü verilere göre, düzenli iflas davalarının sayısında son zamanlarda gözlenen keskin artışın devam etmediğini de belirtti.

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