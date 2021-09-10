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Almanya'da şirket iflaslarında düşüş sürüyor

Almanya'da şirket iflaslarında düşüş devam ederken, bireysel iflaslar artış gösterdi.

10.09.2021 - 09:54 | | Foreks
Almanya'da şirket iflaslarında düşüş sürüyor

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ülkede şirket iflasları haziran ayında yüzde 11,6 azalarak 1.197 oldu.

Ülkede bireysel iflas sayısı yüzde 30,6 artışla 9 bin 304 seviyesinde gerçekleşti. Böylece toplam iflaslar yüzde 23,9 artışla 10 bin 501 olarak belirlendi.

Yılın ilk yarısında şirket iflasları yüzde 17,7 düşüşle 7 bin 408, bireysel iflaslar yüzde 44,3 artışla 55 bin 816, toplam iflaslar yüzde 32,6 artışla 63 bin 224 seviyesinde gerçekleşti.

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