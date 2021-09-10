Almanya'da şirket iflaslarında düşüş sürüyor

Almanya Federal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, ülkede şirket iflasları haziran ayında yüzde 11,6 azalarak 1.197 oldu.

Ülkede bireysel iflas sayısı yüzde 30,6 artışla 9 bin 304 seviyesinde gerçekleşti. Böylece toplam iflaslar yüzde 23,9 artışla 10 bin 501 olarak belirlendi.

Yılın ilk yarısında şirket iflasları yüzde 17,7 düşüşle 7 bin 408, bireysel iflaslar yüzde 44,3 artışla 55 bin 816, toplam iflaslar yüzde 32,6 artışla 63 bin 224 seviyesinde gerçekleşti.