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Uzmanpara Almanya'da şirketler yatırımlarını azalttı
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Almanya'da şirketler yatırımlarını azalttı

Alman ekonomik düşünce kuruluşu ifo, geçtiğimiz 18 ay içinde Almanya'daki şirketlerin yüksek faiz oranları nedeniyle planladıkları yatırımları ortalama yüzde 8,4 oranında azalttıklarını bildirdi.

07.03.2024 - 13:40 | | Foreks Haber
Almanya'da şirketler yatırımlarını azalttı

Ifo araştırmacısı Manuel Menkhoff yaptığı açıklamada, "Bu bulgu, ifo Schnelldienst'te yayınlanan Aralık 2023 ifo İş Anketi'nden elde edilmiştir. Şirketler yüksek faiz oranlarına enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli ölçüde daha az yatırım yaparak yanıt veriyor. Ayrıca araştırma ve geliştirme harcamalarını da azaltıyorlar" dedi.

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"Ankete katılan tüm şirketler arasında yatırımlardaki ortalama azalma yüzde 8,4 olmasına rağmen, şirketlerin yüzde 80'inin yatırım planlarını hiç değiştirmediğini de görüyoruz" değerlendirmesini yapan ifo araştırmacısı Lea Best, yatırım planlarını değiştiren şirketlerin sadece yüzde 20'sine bakıldığında, yatırımdaki düşüşün yüzde 41'den fazla olduğunu vurguladı.

Yatırımlardan vazgeçme oranında sektöre bağlı olarak farklılıklar olduğunu belirten ifo, özellikle inşaat şirketlerinin yüksek faiz oranları nedeniyle yatırımlardan vazgeçtiklerini belirtti.

İnşaat sektöründe yatırımlarda ortalama düşüş yüzde 10'un biraz altında gerçekleşirken, ankete katılan ticaret şirketleri arasındaki ortalama yatırım düşüşü de yüzde 9,3 ile genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

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İmalat şirketleri ortalama yüzde 8,2 daha az yatırım yaparken, hizmet sağlayıcılar arasında ise bu oran yüzde 7,4 oldu.

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