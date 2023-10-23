Almanya'da şirketlerin kredi alması zorlaşıyor

Ifo Enstitüsü tarafından yapılan anket sonucuna göre eylül ayında devam eden kredi müzakerelerindeki şirketlerin yüzde 29,2'si bankaların kısıtlamaya başvurduğunu bildirdi. Haziran ayında bu rakam yalnızca yüzde 21,3 seviyesindeydi.

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Ifo Anket Başkanı Klaus Wohlrabe, "Bankalar kredi faiz oranlarını kademeli olarak artırıyor ve kredi verme konusunda giderek daha isteksiz davranıyor" dedi.

Kredi başvuruları geri çevrilenlerdeki artışta hizmet sağlayıcıları ve imalat sanayi ilk sıralarda yer aldı. Ankette iki sektörde sırasıyla oranlar yüzde 21,8'den yüzde 31,5'e ve yüzde 20,7'den yüzde 27,7'ye çıktı.