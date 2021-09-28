Almanya'da tüketici güveni 1,5 yılın zirvesinde

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, ekim ayına yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, revize edilerek bu ay için eksi 1,1 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, ekim için 0,3 puana yükseldi. Bu, Nisan 2020’den beri en yüksek tüketici güveni olarak kayıtlara geçti. Piyasa beklentisi endeksin eksi 1,6’ya gerilemesi yönündeydi.

Artan gelir beklentileri ve yükselen tüketim eğilimi Almanya'da tüketici güveninin iyileşmesine katkıda bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki düşüşle tüketicilerin yeni dalga endişeleri azaldı. Enflasyon riskleriyle ilgili ortaya çıkan endişelerin, tüketici güveninde neredeyse hiçbir ol oynamaması dikkati çekti.

Almanya'da özellikle enerji ve gıda fiyatlarının artmasıyla enflasyon ağustosta yıllık yüzde 3,9'a yükselerek 1993’ten beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Maske zorunluluğu ve mesafe kuralları tüketicilerin alışveriş yapma isteklerini azaltıyor

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketici güveninin neredeyse Kovid-19 salgını öncesi seviyelerine döndüğünü belirtti.

Temel bir değişim olduğunu söylemenin henüz erken olduğunun altını çizen Buerkl, tüketici güveninin, kış aylarında salgın sürecinin nasıl gelişeceğine ve yeni kısıtlamaların gerekli olup olmayacağına da bağlı olduğunu kaydetti.

Tüketici "cüzdanlarının dolu olmasına rağmen" maske zorunluluğu ve mesafe kurallarının onların alışveriş yapma isteklerini azalttığını bildiren Buerkl, bu kısıtlamalar kaldırıldığında, tüketim eğiliminin sürdürülebilir bir şekilde toparlanabileceğini ifade etti.

Öte yandan, Alman ekonomisi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan katı ve uzun kısıtlamaların özel tüketimi yavaşlatması sonucu bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 küçüldükten sonra, ikinci çeyrekte söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesinin tüketici harcamalarını artırmasının etkisiyle yüzde 1,6 genişlemişti.