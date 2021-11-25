Almanya'da tüketici güveni geriledi

Almanya'da üçüncü çeyrek hanehalkı harcamalarında büyüme de beklentilerin gerisinde kaldı.

GfK tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi aralık ayında, kasım ayındaki -1 seviyesinden -1,6'ya indi.

Aralık ayı için belirlenen -1,6 değeri haziran ayından bu yana görülen en düşük değer oldu. Ekonomistler ise tüketici güven endeksinin -0,5'e gerilemesini bekliyorlardı.

GfK Ekonomisti Rolf Buerkl, vaka sayılarının artmasının, hastanelerin yatak kapasitelerinin sınırına gelinmesinin ve salgını kontrol altına almak için daha fazla tedbir alınacağı endişelerinin tüketici güvenini zayıflattığını vurguladı. Buerkl, yaklaşan Noel alışveriş sezonu öncesinde görünümlerin zayıfladığını söyledi.

Üçüncü çeyrekte hanehalkı harcamalarında artış, temmuz-eylül döneminde yüzde 1,8 olan ilk tahminlerin altında yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşti.