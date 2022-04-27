Almanya'da tüketici güveni geriledi

GfK tarafından hazırlanan ve 2000 Alman tüketicinin katıldığı ankette tüketici güven endeksi 15,7 puana indi. Analistler ise tüketici güveninin -16 olmasını bekliyordu.

GfK'nın tüketici uzmanı Rofl Buerki yaptığı açıklamada "Ukrayna savaşı ve yüksek enflasyon oranı tüketici güvenine ağır darbe vurdu. Bu, pandemi için alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile toparlanma yaşanacağı umutlarının altüst olduğu anlamına geliyor" dedi.