Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'da tüketici güveni kötüleşebilir
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'da tüketici güveni kötüleşebilir

Almanya'da tüketici güveni kötüleşebilir

Almanya'da mart ayında tüketici güveninin Covid-19 vaka sayılarında şubat ayının ilk yarısında görülen artışın ve yüksek enflasyonun etkisiyle kötüleşmesi bekleniyor.

23.02.2022 - 10:20 |
Almanya'da tüketici güveni kötüleşebilir

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan ve 2000 kişinin katıldığı güven endeksi anketinde mart ayına giderken güven endeksi şubat ayındaki -6,7'den -8,1 seviyesine geriledi.

Analistler ise 3-14 Şubat tarihlerinde yapılan ankette güven endeksinin -6,3'e toparlanmasını bekliyordu.

GfK uzmanı Rolf Buerkl yaptığı değerlendirmede "Yılın başında ortaya konan fiyat trendlerinde iyileşme umutları enflasyon oranının hala yüksek seviyelerde olması etkisiyle azalmaya başladı" dedi. Hükümetin baharda pandemi sınırlamalarını kaldırma kararıyla orta vadeli görünümün çok daha iyi olduğunu da vurguladı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
Apartman görevlisine tecavüz edip öldürmüştü! Ceza yağdı
100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
Volkan Demirel: Messi yaptık çocuğu... Nerede şimdi?
Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
Simpsonlar bunu da yaptı! Rusya-Ukrayna krizini 1998'de bildi...
Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
Survivor Adem, Yasin-Hikmet kavgasını anlattı!
Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
Kasapoğlu 2022’nin gençlik katılımı yılı olduğunu duyurdu
Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
Canlı yayında anlattı: Sarp bana baskı kurmaya çalıştı
Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!
22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!