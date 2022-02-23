Almanya'da tüketici güveni kötüleşebilir

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından hazırlanan ve 2000 kişinin katıldığı güven endeksi anketinde mart ayına giderken güven endeksi şubat ayındaki -6,7'den -8,1 seviyesine geriledi.

Analistler ise 3-14 Şubat tarihlerinde yapılan ankette güven endeksinin -6,3'e toparlanmasını bekliyordu.

GfK uzmanı Rolf Buerkl yaptığı değerlendirmede "Yılın başında ortaya konan fiyat trendlerinde iyileşme umutları enflasyon oranının hala yüksek seviyelerde olması etkisiyle azalmaya başladı" dedi. Hükümetin baharda pandemi sınırlamalarını kaldırma kararıyla orta vadeli görünümün çok daha iyi olduğunu da vurguladı.