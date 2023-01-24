Almanya'da tüketicilerin karamsarlığı azaldı

GfK enstitüsü tarafından hazırlanan tüketici güven endeksi şubat ayı için -33,9'a yükseldi. Ocak ayı verisi -37,6 olarak revize edildi. 2022 yılı Şubat ayında ise güven endeksi -6,7 seviyesindeydi.

Ekonomistler 2023 yılı Şubat ayı için güven endeksinin -33 olmasını bekliyordu.

GfK Tüketici Uzmanı Rolf Bürkl yaptığı değerlendirmede "Düşen enerji fiyatları, tüketicilerin daha az kötümser olmalarını sağladı. Ancak 2023 yılı Alman ekonomisi için zor olmaya devam edecek" dedi.

Bürkl özel tüketimin bu yıl genel ekonomik büyümeye pozitif şekilde katkı sağlayamayacağını öngördüklerini de belirtti.