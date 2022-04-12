Almanya'da yatırımcı güveni geriledi

Almanya'da ZEW beklentiler endeksi nisan ayında düşüşünü sürdürerek eksi 41'e geriledi ve pandeminin başladığı 2020 yılından beri en düşük seviyeye indi. Ekonomistlerin beklentisi ise eksi 48.5 seviyesiydi. Endeks mart ayında eksi 39.3 değerini almıştı.

Cari koşullar endeksinde de kötüleşme nisan ayında devam etti ve eksi 21.4'ten eksi 30.8'e geriledi.

BloombergHT'de yer alan habere göre ZEW Başkanı Achim Wambach, "Uzmanlar ekonomik durum konusunda kötümser ve daha da kötüleşeceği beklentisinde. Gelecek 6 ay için stagflasyon beklentisi devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

Almanya'da enflasyon Ukrayna savaşı etkisiyle yüzde 7.6 ile rekor seviyeye çıkmıştı.