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Almanya'da yatırımcı güveni geriledi

Almanya'da yatırımcıların ekonomiye olan güveni artan yaşam maliyetlerinin özel tüketimi vuracağı endişelerinin etkisiyle zayıfladı.

16.08.2022 - 12:58 |
Almanya'da yatırımcı güveni geriledi

Ekonomik düşünce kuruluşu ZEW tarafından hazırlanan ekonomik güven endeksi ağustos ayında, temmuz ayındaki -53,8'den -55,3'e indi.  

Ekonomistler ise endeksin ağustos ayında -53,8 seviyesinde kalmasını bekliyordu.

ZEW uzmanlarından Michael Schröder yaptığı değerlendirmede "Hala yüksek olan enflasyon oranları ve enerjide beklenen ek maliyet artışları özel tüketim sektörü için kar beklentilerinde bir düşüşe yol açtı" dedi.

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