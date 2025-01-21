Almanya'da yatırımcı güveni geriledi

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin ocak ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, endeks, ocakta önceki aya göre 5,4 puan düştü.

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Aralık 2024’te 15,7 puan olan endeks bu ay 10,3 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin ocakta 15,3 puana inmesi yönündeydi. Endeksteki düşüşün Alman ekonomisinin geçen yıl art arda ikinci kez daralmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise ocakta önceki aya göre 2,7 puan artarak eksi 90,4 oldu. Beklenti, Aralık 2024'teki eksi 93,1 puanlık değerin değişmemesi yönündeydi.

EURO BÖLGESİNDE ENDEKS YÜKSELDİ

Finansal piyasa uzmanlarının Euro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri ise ocakta biraz daha iyileşti.

Söz konusu gösterge, ocakta önceki aya göre 1 puan artarak 18 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik durum değerlendirmesi de ocakta iyileşti. Mevcut Durum Endeksi, 1,2 puan yükselerek eksi 53,8 puana çıktı.

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"ALMANYA İÇİN BEKLENTİ GÖSTERGESİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR BİR DÜŞÜŞ GÖZLEMLEDİK"

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Art arda ikinci resesyon yılı ekonomik beklentilerin düşmesine neden oluyor. Yılın başında Almanya için beklenti göstergesinde gözle görülür düşüş gözlemledik. Bu durum, yakın zamanda açıklanan zayıf GSYH büyüme rakamları ve artan enflasyonist baskıdan kaynaklanıyor olabilir.” ifadesini kullandı.

Hane halkı harcamalarının yetersizliği ve inşaat sektöründeki durgun talebin Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirten Wambach, "Bu eğilimlerin bu yıl da devam etmesi halinde Almanya diğer Euro ülkelerinin daha da gerisine düşecektir.“ değerlendirmesinde bulundu.

Wambach, bunlara ek olarak, siyasi belirsizliğin de arttığını da aktararak, bu durumun Almanya'da koalisyon kurmanın olası zorluğundan ve ABD’de Donald Trump yönetiminin ekonomi politikasına ilişkin belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti.

Almanya’da koalisyon hükümetinin Kasım 2024'te dağılmasından sonra 23 Şubat'ta erken seçim yapılacak. Avrupa’nın en büyük ekonomisinde büyümenin nasıl sağlanacağı seçim kampanyasının ana konularından biri olurken, ABD yönetiminin izleyeceği politikaların öngörülemez olması da ülkede belirsizliklere neden oluyor.

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ALMANYA EKONOMİSİ ART ARDA İKİNCİ YIL KÜÇÜLDÜ

Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü.

Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralırken, 2024 yılının tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece dünyanın 3. ekonomisi olan Almanya ekonomisinde 2023’teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 2024’te de daralma görüldü.

Alman ekonomisi, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda küçülmüştü.

ÜLKE, 2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE DE DARALIRSA TEKNİK RESESYONA GİRECEK

Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen Almanya ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

2023'te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre ekonomisi yüzde 0,3 daralan Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

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Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, Çinli şirketlerin oluşturduğu ağır rekabet ile de karşı karşıya bulunuyor.

İnşaat sektörü gibi otomotiv, makine mühendisliği ve kimya endüstrileri gibi önemli sektörler de düşük taleple mücadele ederken, Almanya’nın ihracatı 2024’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,8 geriledi. Özel tüketim harcamaları sadece yüzde 0,3 arttı.

Diğer ülkelere göre pahalı enerji ve aşırı bürokrasi Almanya'yı bir sanayi ülkesi olarak zorlarken, Almanlar da belirsizlik nedeniyle paralarını harcamıyor. Ülkede eski olan altyapının da yenilenmesi gerekiyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Almanya ekonomi gündemine bütçe anlaşmazlıklarına kadar uzanan siyasi belirsizlikler de eklerken, 23 Şubat’ta yapılacak erken seçim ve gelecekteki ekonomi politikası çerçevesinin belirsiz olması birçok şirketin yatırım yapmaktan çekinmesine neden oluyor.

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Almanya'da Kasım 2024'te yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükseldi.