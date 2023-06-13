Almanya'da yatırımcı güveni iyileşti

Almanya'da ekonomik düşünce kuruluşu ZEW tarafından hazırlanan ekonomik beklenti endeksi Alman yatırımcıların güveninin haziran ayında beklenmedik şekilde iyileştiğini, ancak ihracata odaklı sektörlerin zayıf küresel ekonomi ile başa çıkmakta zorlandıkları ortamda ısrarcı ters rüzgarların devam ettiğini ortaya koydu.

Ekonomik beklenti endeksi Haziran ayında, mayıs ayındaki -10,7'den -8,5'e toparlandı.Öngörüler beklenti endeksinin eksi 13-13,1 puana kadar düşeceği yönündeydi.

ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı değerlendirmede, "Uzmanlar ekonomik durumda yılın ikinci yarısında iyileşme öngörmüyor. Özellikle ihracata odaklı sektörlerin zayıf küresel ekonomi nedeniyle düşük performans göstermeleri büyük olasılık. Bununla birlikte cari resesyon genel olarak alarm verici olarak değerlendirilmiyor" dedi.

ZEW'in cari ekonomim durum endeksi haziran ayında, mayıstaki -34,8'den -56,5'e indi. Beklenti endeksin -41,4 olacağı yönündeydi.