Almanya'da yatırımcı güveni yükseldi

Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşu ZEW tarafından hazırlanan yatırımcı güven endeksi cari ekonomik durumun önceki aya göre ciddi şekilde daha kötü olduğu yönündeki değerlendirmelere rağmen ekim ayında hafif şekilde yükseldi.

Ekim ayında -65,7 puana gerilemesi beklenen ZEW ekonomik güven endeksi eylül ayındaki -61,9 puandan -59,2 puana toparlandı.

Ekim ayında cari şartlar endeksi ise eylül ayına göre 11,7 puan düşerek -72,2 puana indi.

ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı değerlendirmede "Reel GSYH'nın gelecek 6 ay boyunca düşme olasılığı kayda değer şekilde arttı. Genel olarak ekonomik görünüm yine kötüleşti" dedi.