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Almanya'da yatırımcıların ekonomiye güveni arttı

Almanya'da yatırımcıların ekonomiye olan güveni Omicron varyantında artan vaka sayılarının geçici olacağının etkisiyle beklentilerin üzerine çıktı.

18.01.2022 - 14:46 |
Almanya'da yatırımcıların ekonomiye güveni arttı

ZEW ekonomik araştırma enstitüsü tarafından hazırlanan ekonomik güven endeksi ocak ayında, aralık ayındaki 29,9 puandan 51,7 puana çıktı. Beklenti endeksin 32,5 puan olacağı yönündeydi.

ZEW Başkanı Achim Wambach yaptığı değerlendirmede, "Ekonomik görünüm yeni yılın başında kayda değer şekilde iyileşti. Finansal piyasa uzmanlarının çoğunluğu ekonomik büyümenin gelecek 6 ayda toparlanacağını öngörüyor. 2021 yılının dördüncü çeyreğindeki ekonomik zayıflık döneminin üstesinden çok yakında gelinmesi büyük olasılık. Bu beklentinin temel nedeni COVID-19 salgınında vaka sayılarının yaz başlarında ciddi şekilde düşeceği varsayımı" dedi.

Ekonomiye yönelik beklentiler iyileşse de cari ekonomik durum göstergesi kötüleşmeyi sürdürdü. Ocak ayında cari durum endeksi aralık ayındaki -7,4'ten -10,2'ye indi. Beklenti ise -8,3'e gerileyeceği yönündeydi.

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