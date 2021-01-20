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20.01.2021 - 14:08 | | Foreks

Almanya'dan 5,7 milyar euroluk gelir kaybı

Almanya'nın düşük vergi oranı uygulayan ülkeler nedeniyle gelir kaybı 5,7 milyar euro.

Almanya'dan 5,7 milyar euroluk gelir kaybı
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Ifo'nun derlediği verilere göre, Almanya'nın karların düşük kurumlar vergisi uygulayan ülkelere kaydırılmasından dolayı her yıl vergi kaybı 5,7 milyar euro seviyesinde gerçekleşiyor.

Verilere göre, Alman şirketlerin düşük kurumlar vergisi oranı uygulayan ülkelerde elde ettikleri karların yüzde 62'si reel ekonomik aktiviteye yansıyor, yüzde 38'i ise bu düşük kurumlar vergisi uygulanan yerlerde kalıyor.

Alman çok uluslu şirketlerinin yüksek vergi oranlı ülkelerde çalışan başına ürettikleri kar 41 bin euro olurken, düşük vergi oranlı Avrupa ülkelerinde çalışan başına kar 130 bin euro ve Avrupa dışındaki düşük vergi oranlı ülkelerde rakam 73 bin euro seviyesinde oluştu.

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