Almanya'nın 2021 büyüme tahmini düşürüldü

5 ekonomik düşünce kuruluşu, ortaklaşa hazırladığı raporda, ülke ekonomisine ilişkin sonbaharda paylaştığı 2021-2022'yi kapsayan büyüme tahminlerini güncelledi. Rapor, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin), Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) ve Essen Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nce (RWI) hazırlandı.

5 düşünce kuruluşundan yapılan ortak açıklamada, bu yıl için büyüme tahmininin yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye düşürüldüğü, gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsünün ise yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kovid-19'un yayılmaması için yeniden uygulanan kısıtlamalar ekonomik toparlanmayı geciktiriyor ancak aşılamayla enfeksiyon riskleri ortadan kalkar kalkmaz ekonomide güçlü bir toparlanma başlayacak. Ekonominin gelecek yılın başında normal üretim seviyesine dönmesi beklenebilir." ifadeleri kullanıldı.

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 44 milyon 782 binden 44 milyon 808 bine çıkacağı öngörüsüne yer verilen açıklamada, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde işsizliğin yüzde 5,9'dan yüzde 5,7'ye inmesi, yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 2,4'e yükselmesi, gelecek yıl ise yüzde 1,7'ye düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Alman ekonomisinde bu yıla ilişkin büyüme tahminlerindeki aşağı yönlü revizenin, salgında kısıtlamaların beklentilerden uzun sürmesinden kaynaklandığı aktarılan açıklamada, "Salgının daha da yayılması, ekonomik görünümdeki en önemli aşağı yönlü risk olmaya devam ediyor. Aşıların ve testlerin uygulanmasında yine de dar boğazlar ve gecikmeler olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yeni virüs mutasyonlarının ortaya çıkmasının, aşıların etkinliğini azaltabileceği ve potansiyel olarak ekonomideki açılış sürecini durdurabileceği, bunun da bir kez daha ekonomik toparlanmada aksamalara neden olabileceği kaydedildi.