Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü

Önde gelen 5 ekonomik düşünce kuruluşuna göre Alman ekonomisi konjonktürel ve yapısal zayıflıklar gösteriyor. Yayınlanan rapora göre, bu yıl için GSYH tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü revize edilerek yüzde 0,1'e indirildi. Sonbahar raporunda 2024 yılında GSYH'nin yüzde 1,3 büyüyeceği öngörülmüştü. 2025 yılı için beklentiler ise yüzde 1,5'ten yüzde 1,4'e revize edildi.

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Nominal efektif ücretlerin 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla yüzde 4,6 ve yüzde 3,4 oranında artmasının beklendiğini ifade eden araştırma kuruluşları, "Bu da reel ücretlerin tüm tahmin dönemi boyunca artacağı ve 2022 ile 2023'ün ilk yarısındaki kayıpları telafi edeceği anlamına gelmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Genel olarak araştırma kuruluşları tüketici fiyatlarının cari yılda yüzde 2,3, önümüzdeki yıl ise yüzde 1,8 artmasını bekliyor. Enerji fiyatlarının azaltıcı etkisinden arındırılmış çekirdek enflasyon oranları ise yüzde 2,8 (2024) ve yüzde 2,3 (2025).

"Güçlü bir iş gücü piyasası tüketimle ilgili yukarı yönlü güçleri desteklemektedir. Reel birim iş gücü maliyetleri, ücret artışlarının ardından yeniden önemli ölçüde yükseliyor olsa da iş gücü talebini desteklemeye devam etmektedir" değerlendirmesini de yapan kuruluşlar, işsizliğin çok az artması ve ilkbahardan itibaren tekrar düşmesinin muhtemel olduğunu savundu. Yıl boyunca işsizlik oranının yüzde 5,8 (2024) ve yüzde 5,5 (2025) olması bekleniyor.