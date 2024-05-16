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Uzmanpara Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü
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Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü

Almanya'da Ekonomi Uzmanları Konseyi, 2024 GSYH büyüme tahminini düşürdü.

16.05.2024 - 09:27 | | Foreks Haber
Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü

Konsey yaptığı açıklamada, 2024 yılı için GSYH büyüme tahminini 2023 sonbaharında açıkladığı yüzde 0,7'den yüzde 0,2'ye indirdi.

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Enflasyonun düşmesi ve nominal ücretlerin yükselmesi beklenen Alman ekonomisinin 2025 yılında ivme kazanacağı ve büyümenin %0,9'a ulaşacağı öngörülüyor.

Alman ekonomisi geçen yıl %0,2 oranında küçülerek büyük Euro Bölgesi ekonomileri arasındaki en zayıf performansı sergilemiş, yüksek enerji maliyetleri, cansız küresel siparişler ve rekor düzeydeki yüksek faiz oranları da bundan payını almıştı.

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