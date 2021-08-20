Almanya'nın doğal gaz ithalat fiyatı arttı

Almanya'nın haziranda doğal gaz ithalat fiyatı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 katından fazla artarak ortalama 19,23 euro/megawatt-saat oldu. Verilere göre aylık olarak %7,1 artış gösterdi.

Haziranda Almanya'nın ithalat hacmi yıllık %3,5 artarak 106,8 terawatt/saat oldu.

2021 ilk 6 ayında ithalat hacmi yıllık %1,5 düşerek 742,1 TWh olurken, aynı dönemde fiyat yıllık %38,3 artarak ortalama 16,43 euro/MWh oldu.