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Almanya'nın doğal gaz ithalat fiyatı arttı

Almanya'nın haziranda doğal gaz ithalat fiyatı iki katından fazla arttı.

20.08.2021 - 15:30 |
Almanya'nın doğal gaz ithalat fiyatı arttı

Almanya'nın haziranda doğal gaz ithalat fiyatı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 katından fazla artarak ortalama 19,23 euro/megawatt-saat oldu. Verilere göre aylık olarak %7,1 artış gösterdi.

Haziranda Almanya'nın ithalat hacmi yıllık %3,5 artarak 106,8 terawatt/saat oldu.

2021 ilk 6 ayında ithalat hacmi yıllık %1,5 düşerek 742,1 TWh olurken, aynı dönemde fiyat yıllık %38,3 artarak ortalama 16,43 euro/MWh oldu.

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