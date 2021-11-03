Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlmanya'nın enerji talebinin artması bekleniyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Almanya'nın enerji talebinin artması bekleniyor

Almanya'nın enerji talebinin artması bekleniyor

Almanya'nın enerji talebi ve karbon salınımının bu yıl artması bekleniyor.

03.11.2021 - 08:16 |
Almanya'nın enerji talebinin artması bekleniyor

Almanya enerji piyasası araştırma grubu AGEB, Almanya'nın enerji tüketiminin 2021 yılında yüzde 3'e yakın artış göstereceğini öngördü.

Rüzgar enerjisinde yavaşlamanın, enerji üretimindeki bu açığın kapatılması için daha fazla kömür yakılması anlamına geldiğini belirten AGEB, bunun karbon salınımında en az yüzde 4 artışı beraberinde getireceğini de vurguladı.

Almanya'nın enerji tüketimi ocak-eylül döneminde yüzde 3,3 artmıştı. İlk 9 ayda doğal gaz tüketimi yüzde 8,5 artarken kömür tüketimi yüzde 20 büyüdü. Linyit tüketimi ise yüzde 25,6 artış gösterdi.

Denizli’de feci olay! Pansiyonun havuzunda ölü bulundu

Denizli’de feci olay! Pansiyonun havuzunda ölü bulundu

Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor

Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

Denizli’de feci olay! Pansiyonun havuzunda ölü bulundu

Denizli’de feci olay! Pansiyonun havuzunda ölü bulundu

Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor

Fidanlı'nın fidanları dünyaya nefes oluyor

Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum

Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum

Bakan Pakdemirli: Başvuruları almaya başladı

Bakan Pakdemirli: Başvuruları almaya başladı

Yılın öğretmeni seçildi, iki gün sonra tutuklandı!

Yılın öğretmeni seçildi, iki gün sonra tutuklandı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizli’de feci olay! Pansiyonun havuzunda ölü bulundu

Denizli’de feci olay! Pansiyonun havuzunda ölü bulundu

Sıradaki Haber
Kredi faiz desteği ile ilgili flaş adım!

Kredi faiz desteği ile ilgili flaş adım!

Sıradaki Haber
Buna dikkat! Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar

Buna dikkat! Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar

Sıradaki Haber
Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum

Tacize engel olurken öldürülen Haydarcan'ın babası: Çocuğumla gurur duyuyorum

Sıradaki Haber