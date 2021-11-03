Almanya'nın enerji talebinin artması bekleniyor

Almanya enerji piyasası araştırma grubu AGEB, Almanya'nın enerji tüketiminin 2021 yılında yüzde 3'e yakın artış göstereceğini öngördü.

Rüzgar enerjisinde yavaşlamanın, enerji üretimindeki bu açığın kapatılması için daha fazla kömür yakılması anlamına geldiğini belirten AGEB, bunun karbon salınımında en az yüzde 4 artışı beraberinde getireceğini de vurguladı.

Almanya'nın enerji tüketimi ocak-eylül döneminde yüzde 3,3 artmıştı. İlk 9 ayda doğal gaz tüketimi yüzde 8,5 artarken kömür tüketimi yüzde 20 büyüdü. Linyit tüketimi ise yüzde 25,6 artış gösterdi.