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Almanya'nın GYSH'si ilk çeyrekte küçülecek

Merkezi Berlin'de bulunan Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin devam ettiğini belirterek, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünde bulundu.

31.03.2021 - 14:11 | | AA
Almanya'nın GYSH'si ilk çeyrekte küçülecek

DIW, Almanya'ya ilişkin mart ayı ekonomik barometresini açıkladı.

Buna göre, ekonomik barometre mart ayında 7 puan düşerek 104 puana geriledi.

Açıklamada, güçlü dış talebin ihracat merkezli imalat sektörünü desteklediğine yer verilerek, hane halkının tüketiminin de Kovid-19 kısıtlamalarından dolayı sınırlı olduğu ifade edildi.

Artan Kovid-19 vakalarının hizmet sektörünü olumsuz etkilediğine vurgu yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin yüzde 1,5 daralacağı öngörüsünde bulunuldu.

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