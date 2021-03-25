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Almanya'nın kamu borcu arttı

Almanya'nın kamu borcu, geçen yıl 273,1 milyar euro artış göstererek 2 trilyon 171 milyar euroya ulaştı.

25.03.2021 - 13:08 | | AA
Almanya'nın kamu borcu arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı öncü verilere göre, Almanya'nın 2020’de federal, eyalet, sosyal güvenlik fonları, belediye ve belediye birlikleri düzeyinde tüm temel ve ilave bütçeleri de dahil kamu dışı kurumlara genel kamu borcu 273,1 milyar euroluk artış kaydetti.

Böylece söz konusu borç, 2019 sonuna göre yüzde 14,4 artarak 2 trilyon 171 milyar euroya yükseldi. Destatis, artışın ana nedeni olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizine karşı finansman tedbirleri için Alman hükümetinin borçlanmasını gösterdi.

Kişi başına düşen kamu borcu da 22 bin 857 eurodan 26 bin 128 euroya yükseldi. Söz konusu dönemde federal kamu borcu, 214,9 milyar euro artarak 1 trilyon 403,4 milyar euroya yükseldi.

Eyaletlerin borcu yüzde 9,9 yükselişle 635,8 milyar euroya çıkarken, belediye ve belediye birliklerinin borcu yüzde 0,9 artarak 132,5 milyar euroya ulaştı.

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