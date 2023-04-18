Almanya'nın petrol ve gaz üretimi azaldı

BVEG'nin verilerine göre Almanya'da petrol ve gaz üretimi yapan 77 şirketin üretimleri 2022 yılında düşüş gösterdi. Petrol üretimi yüzde 5,6 azalarak 1,7 milyon ton olurken, gaz üretimi de yüzde 7,7 düşerek 4,8 milyar metreküp seviyesine indi.

Alman şirketlerinin petrol ve gaz üretiminden ciroları 2022'de, 2021 yılındaki 1,9 milyar eurodan 5 milyar euroya çıktı.