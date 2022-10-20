Almanya'nın vergi gelirleri azaldı
Almanya Maliye Bakanlığı verilerine göre hükümetin hızla yükselen enerji fiyatları karşısında hanehalkları ve şirketleri desteklemek için aldığı tedbirler vergi gelirlerini düşürdü.
20.10.2022 - 09:32 |
Almanya Maliye Bakanlığı açıklamasına göre eylül ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 71,2 milyar euro oldu.
Yılın ilk 9 ayında ise vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak 593 milyar euro seviyesine ulaştı. Bu yükselişte geçen yıl Covid-19 salgını için alınan tedbirler nedeniyle vergi gelirlerinin düşmüş olması rol oynadı.
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