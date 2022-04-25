Altın 1 ayın dibinde

Geçtiğimiz hafta başında 1998 dolara çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaşan ons altın Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) küresel büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmesinin ardından sert düşmüştü.

Cuma günü 1926 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın haftayı yüzde 2.12 oranında kayıpla 1931 dolardan tamamladı.

ONS ALTIN 1 AYIN DİBİNE İNDİ

Geçtiğimiz hafta ortasında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell piyasalara kritik mesajlar verdi. Powell mayıs ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda 50 baz puanlık bir faiz artışının masada olacağını söyledi.

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Enflasyonu düşürmek için Fed’in para politikası araçlarını kullanmaya hazır olduğunu vurgulayan Powell faiz oranlarının gerektiğinden daha hızlı yükseltilebileceğini açıkladı. Powell’ın şahin söylemleri sonrası ons altında baskı arttı.

Haftanın ilk işlem gününde de ons altında Fed etkisi sürüyor. Güne 1931 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda 1894 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1891 dolar, en yüksek ise 1934 dolar seviyeleri görüldü.

Bugün devam eden aşağı yönlü seyrin ardından ons altın fiyatı 1 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

GÜÇLENEN DOLARIN ETKİSİYLE ONS ALTIN GERİLİYOR

Doların önde gelen para birimleri karşısında neredeyse son 2 yılın en yüksek seviyesinden işlem görmesi de altın fiyatının gerilemesinde etkili oluyor.

GRAM ALTIN GEÇTİĞİMİZ HAFTA KAYBETTİRDİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz hafta yatırımcısına yüzde 1.35 oranında kaybettirdi. Gram altın haftayı 915 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN 900 LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

Bugüne 915 liradan başlayan gram altın ons altındaki geri çekilmenin etkisiyle 898 liraya kadar düştü. Gram altın şu dakikalarda 899 liradan işlem görüyor. Gram altın bu gelişmeyle birlikte günlük bazda yüzde 1.75'ten fazla kayıp yaşadı.